Itamar não fica mais na Ponte Preta O presidente do Iraty-PR, o empresário Sérgio Malucelli, garante que o atacante Itamar não é um fujão como foi taxado pela direção da Ponte Preta. Segundo o dirigente, o jogador foi aconselhado a deixar a concentração do time de Campinas, em Águas de Lindóia, devido a divergências de pagamento com o clube paulista. Itamar, ex-Palmeiras, já procura um novo clube. "O Santos demonstrou interesse. Não descarto esta possibilidade, mas garanto que ele não ficará mais na Ponte Preta", explicou Sérgio Malucelli. O problema todo seria um cheque sem fundos, devolvido na segunda-feira, que seria no valor de R$ 100 mil. "Se o primeiro voltou, não dá para acreditar que os outros quatro cheques que tenho em mãos serão pagos", afirmou Sérgio Malucelli, ao contar porque mandou Itamar, que tem os direitos federativos presos ao Iraty, deixar a Ponte. A direção da Ponte confirmou que suspendeu o pagamento depois que o jogador teve um desentendimento com o goleiro Lauro, na segunda-feira. Em seguida, ele desapareceu, causando estranheza da comissão técnica. "Ele (Itamar) não interessa mais", disse o vice-presidente do clube de Campinas, Marco Antonio Eberlim.