Itamar quer esquecer o Palmeiras Itamar chegou ao São Paulo. O atacante, que no Campeonato Brasileiro do ano passado participou da campanha desastrosa do Palmeiras rumo à Segunda Divisão, foi oficialmente apresentado nesta sexta-feira. Treinou sozinho, correndo em torno dos campos de treinamento do CT da Barra Funda para recuperar a forma física. E não muito disposto a falar sobre 2002. ?Quero esquecer o que aconteceu no ano passado, mas sei que sempre alguém vai lembrar dos jogadores que estavam naquela equipe. Vou fazer o possível para esquecer a passagem pelo Palmeiras, mas é difícil?, afirmou o jogador, que assinou contrato até o final do ano. O técnico Oswaldo de Oliveira estava animado com a chegada de um atacante. Nos últimos jogos, ele sentiu falta de um jogador com as características de Itamar no banco de reservas, principalmente por Reinaldo ainda estar se recuperando de uma contusão no tornozelo esquerdo. ?Ele (Itamar) tem características que me agradam bastante. Ele vai ter muita utilidade aqui no São Paulo. Pena que treinou apenas uma semana e não está apto para jogar. Vamos trabalhar porque espero contar com ele e com o Reinaldo para a próxima semana?, explicou. Antes de acertar com o São Paulo, Itamar havia assinado contrato com a Ponte Preta ? o Santos também demonstrou interesse ?, mas pouco ficou em Campinas. Apenas uma semana. Sumiu do clube com o rótulo de jogador problemático. Nesta sexta, fez questão de explicar: ?No começo foi tudo maravilhoso. Só que acabei treinando apenas uma semana. Eu cumpri o combinado, mas a Ponte Preta não cumpriu o pagamento. Recebi um cheque sem fundo e fui aconselhado a deixar o clube.? CABELO - Itamar sabe que não terá vida fácil no São Paulo, principalmente porque vai brigar por uma vaga no ataque com Reinaldo e Luís Fabiano, dois dos três principais artilheiros do time no ano passado. ?O jeito é correr por fora, no jeitinho mineiro. Trabalhar para isso, mas não necessariamente para tirar a vaga de um deles. Quero um lugar no time.? Ele precisará de uma semana para entrar em forma. Sobre pintar o cabelo de amarelo, assim como fez quando estava no Palmeiras, o diretor de futebol Carlos Augusto de Barros e Silva foi mais rápido: ?Aqui ninguém vai usar amarelo. O nosso time nunca amarelou?, brincou. BIRO - Sem nenhum alarde, o São Paulo também contratou o lateral-direito Biro. Revelado pelo Paraná Clube, o jogador assinou um contrato de apenas três meses, que servirá como experiência. A chegada de Biro colocou em xeque a permanência de Gabriel. ?Agora, estamos pensando apenas em negociar a saída de alguns jogadores?, revelou Barros e Silva. O cartola garantiu ter recebido duas propostas pelo lateral. Nos próximos dias, também poderão ser negociados o lateral-esquerdo Lino e o volante Daniel.