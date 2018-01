Itamar quer o Palmeiras na final O atacante Itamar não esconde: está torcendo por uma vitória do Palmeiras sobre o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista para enfrentar sua antiga equipe em uma possível final da competição. Depois dos três gols que marcou contra o Santo André, o jogador, que entrou na vaga deixada por Kaká espera continuar como titular do time e ajudar o São Paulo a fazer sua parte e chegar à final. ?O Kaká deve jogar, mas o Maldonado não, quem sabe não entro no lugar dele." O jogador confessou que enfrentar ex-clube é ?mais gostoso", especialmente por entender que não foi adequadamente aproveitado no Palmeiras. ?Me colocaram para jogar nas sete últimas partidas do time." Da experiência que resultou no rebaixamento, Itamar parece não guardar boas recordações. ?Tinha muito grupinho lá e isso atrapalhou", opinou, afirmando que a responsabilidade pelas derrotas foi geral. ?Pegou todo mundo. Ninguém se salva." O jogador diz ter se inspirado em Viola para fazer a coreografia de um cachorro urinando. ?Não dava para fazer um porco. Afinal eu joguei lá", disse o atacante. ?Então inventei na hora de fazer um cachorro." Itamar diz que gosta do animal e inclusive tem uma poodle chamada Carol, que costuma levar para passear e, eventualmente, fazer xixi. O técnico Oswaldo de Oliveira foi enfático. Nem pensar de colocar Itamar substituindo Maldonado. ?Mas a possibilidade de ele permanecer na equipe existe. Vamos estudar." Para isso, segundo o treinador, Ricardinho, Luís Fabiano ou Reinaldo perderiam vaga no time principal.