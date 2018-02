Itamar vai jogar na Coréia do Sul O atacante Itamar não é mais jogador do São Paulo. O centroavante acertou nesta quinta-feira sua transferência para um clube do futebol da Coréia do Sul. O nome da equipe ainda não foi divulgado. Itamar - que tinha contrato com o Tricolor até o final de 2003 - esteve no Palmeiras no segundo semestre do ano passado. No começo deste ano, se transferiu para a Ponte Preta, mas sequer chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista. Já com o Estadual em andamento, se transferiu para o São Paulo. Para compensar a perda de Itamar, o São Paulo tem praticamente acertados alguns reforços para o Campeonato Brasileiro, que começa no próximo final de semana. O clube deverá anunciar em breve, as contratações de Ricardinho (Marília), Souza, Adriano e Rico. Os três últimos estiveram na Portuguesa Santista no Campeonato Paulista deste ano.