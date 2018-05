Itamaraty monta núcleo 24h em Medellín para atender familiares de vítimas

O Itamaraty montou um núcleo 24 horas de apoio a brasileiros em Medellín, segundo informou o órgão nesta quarta-feira. Ele está localizado no aeroporto Olaya Herrera, na cidade colombiana, e tem por objetivo atender a familiares e amigos das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense.

"O núcleo conta com a presença de médico, psicólogo, funcionários da prefeitura local, do Ministério de Relações Exteriores colombiano e agentes consulares da Embaixada do Brasil na Colômbia", informou o Itamaraty, em nota. O grupo também cuida dos trâmites burocráticos para que os corpos possam ser rapidamente transportados para o Brasil.

O núcleo está localizado no terminal executivo do aeroporto Olaya Herrera, sala VIP 2. Os telefones para contato são +57 4 3656180 e +57 4 3656181. No Brasil, também há um núcleo de atendimento, com os seguintes contatos: dac@itamaraty.gov.br e telefones +55 61 2030 8803 e +55 61 2030 8804, das 8h às 20h.