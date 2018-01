Itápolis ansiosa pela visita do Santos Pela primeira vez, Itápolis contará com um time na Série A do Campeonato Paulista e a torcida espera ansiosa pela estréia do Oeste, o rubro-negro local que tem cores e escudo parecidos com o do Flamengo. O primeiro adversário do time será o Santos, que teoricamente é o principal candidato ao título estadual. Embora vá enfrentar um dos melhores times do Brasil, jogadores, comissão técnica e torcedores itapolitanos esbanjam confiança. Principalmente, porque os santistas contarão com vários desfalques. Casos do zagueiro Alex, do volante Paulo Almeida, e dos meias Elano e Diego, além do atacante Robinho. Além disso, um fator que motivou os torcedores do Oeste nos últimos dias foi a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, em amistoso, há dez dias. No entanto, o técnico Márcio Rossini já avisou: "Não quero os jogadores entrando no clima da torcida." Segundo ele, "o Santos é um ótimo time, que mesmo sem suas estrelas, conseguirá manter o ritmo. Eles contrataram bons jogadores e que substituirão os titulares à altura", comentou o treinador, que deverá escalar o mesmo time que derrotou o Palmeiras.