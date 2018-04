Itaquerão completa dois anos na reta final para a Copa de 2014

SÃO PAULO - O Itaquerão completa nesta quinta-feira dois anos de construção em clima de alívio para Corinthians e Odebrecht, que finalmente estão próximos de receber o empréstimo de R$ 400 milhões do BNDES. O estádio que receberá a abertura da Copa de 2014 está com 79% das obras prontas.

O que explica a demora do acesso a uma linha de crédito que já estava liberada é a troca do banco repassador. O Banco do Brasil deu lugar à Caixa Econômica Federal.

As negociações com o Banco do Brasil demoraram muito e o banco não aceitou as garantias oferecidas pelo clube. O BB exigia que a Odebrecht fosse a fiadora do empréstimo pelo período de 13 anos (após os dois anos de carência).

Já a Caixa vai aceitar as garantias apresentadas pelo Corinthians. O Parque São Jorge, avaliado em cerca de R$ 1,2 bilhão, deverá entrar na operação como garantia.

A Odebrecht também poderá entrar como fiadora do empréstimo, mas por apenas dois anos. Por isso, o banco analisa as rendas que o estádio vai gerar para sacramentar o empréstimo.

Depois que o contrato for assinado, os R$ 400 milhões deverão ser liberados em dois meses, no máximo – e em uma só parcela, segundo o clube. A quantia será usada para quitar os empréstimos tomados pela Odebrecht para fazer a obra.

O Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians (Cori) autorizou a diretoria a usar o Parque São Jorge como garantia bancária, caso seja necessário. O Conselho Deliberativo também deve avalizar a decisão.

Alinhado com o presidente Mário Gobbi, o Cori também já disse que concorda com a venda dos “naming rights” do estádio por um valor mínimo de R$ 400 milhões. Caso o clube consiga uma oferta nesse valor, pode fechar o negócio sem que seja feita nova consulta ao Cori.

Outro pilar da engenharia financeira da obra, os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs), já foram liberados pela Prefeitura. O primeiro lote foi de R$ 156 milhões. Os CIDs serão vendidos no mercado, com deságio, a empresas interessadas em comprá-los para usá-los no pagamento de impostos municipais, como ISS.

Ameaças. Os dois anos de construção do Itaquerão foram marcados por desentendimentos com o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que criticou diversas vezes a lentidão da obra, algo que irritou bastante Corinthians e Odebrecht.

Em resposta à pressão da Fifa, o clube fez várias ameaças, chegando até a cogitar inaugurar o estádio em janeiro, sem a Copa, tirando a cidade de São Paulo do torneio. As arestas, no entanto, foram aparadas.

A previsão do Corinthians é que o estádio ficará pronto em dezembro, mas ainda faltando algumas obras estruturais para que o Itaquerão possa receber a abertura da Copa do Mundo.

Assim, o estádio só estaria realmente pronto para a abertura em fevereiro, quatro meses antes do Mundial. A Fifa agora diz que esse prazo é suficiente.

As obras necessárias para que o estádio receba a abertura, como a instalação das arquibancadas móveis (20 mil lugares) e das áreas de hospitalidade, fora do estádio, não entram no orçamento de R$ 820 milhões do Itaquerão. Empresas privadas podem bancar essas intervenções. Os assentos provisórios, que estão orçados em R$ 30 milhões, serão removidos do estádio após o Mundial.