Itararé amplia vantagem na Série B2 No confronto direto pela liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual, o Itararé levou a melhor sobre o Grêmio Barueri. Aproveitando o fato de atuar em casa o time garantiu a vitória de 2 a 0, chegando aos 24 pontos, quatro a mais do que o vice-líder. Ainda por este grupo, neste domingo, o Elosport, terceiro colocado com 12 pontos, venceu por 4 a 2 o Campo Limpo, que continua em terceiro lugar com 15 pontos. Os quatro primeiros colocados passam à segunda fase. Pelo Grupo 1, o Águas de Lindóia manteve a liderança, com 19 pontos, após empatar fora de casa com o Pirassununguense, em 2 a 2. No sábado à noite, em casa, o Serra Negra, vice-líder com 18 pontos, venceu o Lençoensse, por 2 a 1. Confira os resultados da rodada: Penapolense 3 X 1 Radium, Jalesense 2 X 1 Guaçuano, Joseeense 3 X 1 Jabaquara, Guarujá 2 X 1 Campinas, Serra Negra 2 X 1 Lençoense, Pirassununguense 2 X 2 Águas de Lindóia, Elosport 4 X 2 Campo Limpo e Itararé X Grêmio Barueri. Classificação: Grupo 1 - 1) Águas de Lindóia 19 pontos; 2) Serra Negra 18; 3) Penapolense e Jalesense 16; 5) Pirassununguense 15; 6) Radium e Lençoense 7; 8) Guaçuano 8. Grupo 2 - 1) 3) Campo Limpo 15; 4) Elosport 12; 5) Joseeense, Campinas e Jabaquara 10; 8) Guarujá 4.