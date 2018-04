Itararé dispara no Paulista B2 O Itararé disparou na liderança do Grupo 9 do Campeonato Paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão, ao vencer o Assisense, por 3 a 1, neste domingo à tarde, em Assis. O líder agora soma seis pontos em dois jogos da terceira e decisiva fase da competição, que vai apontar dois clubes de cada grupo para o acesso à Série A3 em 2005. O segundo colocado é o Campinas, com dois pontos após segurar o empate sem gols contra o SEV, em Votuporanga, pela manhã. No Grupo 10, houve empate entre os líderes Catanduvense e São Vicente, por 1 a 1, em Catanduva. Ambos têm quatro pontos. O terceiro colocado é o Taboão da Serra que, sábado à tarde em casa, venceu o Ginásio Pinhalense por 3 a 1. Nesta fase os times se enfrentam em dois turnos, num total de seis rodadas. Os dois primeiros colocados garantirão o acesso. Resultados: Catanduvense 1 x 1 São Vicente, Taboão da Serra 3 x 1 Pinhalense, Votuporanga 0 x 0 Campinas e Assisense 1 x 3 Itararé. Classificação: Grupo 9 - 1) Itararé 6 pontos; 2) Campinas 2; 3) Assisense e Votuporanga 1. Grupo 10 - 1) Catanduvense e São Vicente 4 pontos; 3) Tabão da Serra 3; 4)Pinhalense 0.