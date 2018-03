Itararé põe invencibilidade em jogo na B2 O Itararé enfrenta o Elosport neste domingo, às 15 horas, defendendo uma invencibilidade de dez jogos no Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão estadual. Melhor time na competição, com 31 pontos ganhos, o Itararé sofreu uma única derrota. Dirigido por Betão, o líder só perdeu dia 27 de abril, quando caiu diante para o Grêmio Barueri na segunda rodada da quinta divisão, por 5 a 1. Fora esse resultado adverso, conseguiu um empate e dez vitórias, sendo quatro delas com seu ataque marcando cinco gols. Confira os jogos de domingo da 13ª rodada: 11:00 - Jabaquara x Campo Limpo; Grêmio Barueri x Guarujá; Campinas x Joseense; 15:00 - Itararé x Elosport; Lençoense x Pirassununguense.