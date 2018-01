Itu, contagiada, espera o Corinthians Contagiada pela conquista do inédito título paulista, os torcedores de Itu já vivem a expectativa pela presença do Corinthians, domingo, às 16 horas, no estádio Novelli Júnior, na abertura do Superpaulistão. O jogo de festa foi confirmado numa reunião acontecida, nesta terça-feira à tarde, na sede da Federação Paulista de Futebol. O segundo jogo será disputado em São Paulo, então decidindo uma vaga na final da competição, que tem caráter amistoso e reúne na outra semifinal Palmeiras e São Paulo. Mas a torcida do campeão paulista só parece mesmo preocupada com o jogo em casa, que servirá para que o Galo, como é chamado pela torcida, receba as faixas e o troféu de campeão do Paulistão 2002. O entusiasmo é tão grande que o empresário Oliveira Júnior, responsável pela ascensão do Ituano, promete deixar os 18 mil ingressos exclusivamente para os torcedores da cidade. "Não vamos deixar nada com o Corinthians. Isso já está acertado", disse, todo otimista. É de praxe que a torcida visitante fique com 10% da carga, no caso 1800 ingressos. A venda começa quinta-feira cedo nas bilheterias do estádio ao preço de R$ 10 a arquibancada e R$ 5 para os menores. Crianças de 5 a 10 anos entram de graça. Depois de dois dias de comemorações, os jogadores estiveram terça-feira na cidade de Aparecida do Norte agradecendo a padroeira pela conquista do inédito título. Apenas os evangélicos, que não crêem em santos, foram liberados da viagem. Todos, porém, se apresentam pela manhã de quarta-feira ao técnico Ademir Fonseca. A principal novidade será a presença do meia Jackson, ex-Palmeiras, e que disputou o Torneio Rio-São Paulo pelo Etti Jundiaí. Além dele, é possível que outro atacante seja contratado para reforçar o elenco no Superpaulistão.