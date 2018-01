Itu prepara festa para campeões Depois da vitória por 1 a 0 sobre o América, a equipe do Ituano deixou São José do Rio Preto até sem almoçar para chegar logo a Itu, onde uma grande festa está armada para comemorar a conquista do título paulista. A delegação deve chegar na cidade às 18h30 e está previsto um desfile dos jogadores num carro do Corpo de Bombeiros. Depois do desfile, haverá uma festa no estádio Novelli Júnior, quando serão distribuídos 5 mil litros de chope. Mas a festa dos jogadores do Ituano começou mesmo no estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto. Quando fez o gol do título, aos 40 minutos do segundo tempo, o atacante Silvinho não segurou o choro. "Chorei mesmo após marcar o gol, porque vinha me sacrificando para entrar nesta final. Graças a Deus, deu tudo certo", disse o atleta, que vinha se recuperando de um forte entorse no tornozelo. "Sou campeão paulista como o Corinthians foi no ano passado", comemorou o empresário Oliveira Junior, que é o responsável pelo futebol do Ituano há dois anos.