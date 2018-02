Itu só fala na virada histórica Nada como uma goleada para elevar a moral de um time. Assim acontece com o Ituano, que na noite desta terça-feira venceu, de virada, o Remo, em Itu, por 5 a 2, na abertura da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Leandro Campos subiu para a sexta posição, com 12 pontos. O supervisor da equipe, Homero Santarelli, destaca a alegria após o jogo. "Foi uma vitória brilhante, conquistada com raça e técnica. Todos no time, jogadores e comissão técnica, estão muito empolgados com o resultado." Na rodada anterior, o Ituano havia perdido para o Sport, por 1 a 0, mas apresentou um bom futebol, perdendo muitas oportunidades de gol. "Pensei que o filme iria se repetir. Perdemos muitos chances e comecei a ficar assustado. Mas depois lavou a alma", conclui o supervisor. O time paraense fez 2 a 0 no primeiro tempo e o Ituano conseguiu a virada na etapa final. Para a próxima partida, contra o Joinville, dia 19, o técnico Leandro Campos não terá nenhum desfalque.