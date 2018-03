Itu vai homenagear Juninho Paulista O pentacampeão mundial Juninho Paulista receberá mais uma homenagem nesta quinta-feira de manhã, em Itu. Ele receberá uma medalha de honra desportiva da Prefeitura Municipal, às 10h. O ex-meia do Ituano no início da década de 90, teve passagens pelo São Paulo e em seguida se transferiu para a Europa, defendendo o Middlesbrough, da Inglaterra, e depois o Atlético de Madrid, da Espanha. O jogador, revelado nas categoria de base do clube, disputou apenas duas temporadas pela equipe profissional do Galo, em 1992 e 1993. No final de semana ele deve embarcar para a Inglaterra, onde defenderá, de novo, o Middlesbrough. Na última segunda-feira, a Prefeitura e a Câmara Municipal homenagearam os jogadores do Ituano, que conquistaram o inédito título da temporada.