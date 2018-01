Ituano abre quarta fase da Série C A quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C começa neste sábado, às 19 horas, com apenas um jogo. Em Itu, o Ituano recebe o RS e tenta a vitória para que na próxima quarta-feira, na partida de volta, possa jogar por um simples empate. O Ituano é um dos times que mais investiu para a competição. Amparado pelo recurso financeiro de Oliveira Jr, empresário e dono dos direitos federativos de quase todos os jogadores, o time do interior paulista vem dando sinais de melhora na competição. Depois de um início ruim, a equipe comandada pelo técnico Ruy Scarpino vem se acertando e já é um dos favoritos ao acesso e ao título. Do lado gaúcho, o RS desponta como mais nova força do Rio Grande do Sul. Com uma grande estrutura montada pelo ex-jogador do Internacional-RS e Flamengo, Paulo César Carpegiani, o time de Alvorada, na grande Porto Alegre, precisa apenas de uma vitória para se classificar. Como tem a melhor campanha até agora na Série C, com mais três pontos o RS leva a vaga que será dada em virtude de seu índice técnico. Na quinta-feira, o Confiança-SE se garantiu na próxima fase. Depois de perder para o Cene-MS por 2 a 0 na primeira partida, o time cearense devolveu o placar e ficou com a vaga ao vencer por 9 a 8 na decisão por pênaltis. Os sergipanos enfrentam o Botafogo-PB no domingo. Confira os jogos do final de semana: Sábado - 1º de novembro Grupo 77 - Ituano-SP x RS-RS Domingo - 2 de novembro Grupo 71 - Tuna Luso-PA x Imperatriz-MA Grupo 72 - Campinense-PB x Itapipoca-CE Grupo 73 - Botafogo-PB x Confiança-SE Grupo 74 - Palmas-TO x CFZ-DF Grupo 75 - Bragantino-SP x Tupi-MG Grupo 76 - Cabofriense-RJ x Santo André-RJ