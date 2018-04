Ituano acerta renovação com técnico Tarcísio Pugliese até 2017 Após a participação no Campeonato Paulista, o Ituano agora volta suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. Para isso, renovou o vínculo do técnico Tarcísio Pugliese, que chegou ao clube em julho de 2014 e assinou novo contrato até 2017.