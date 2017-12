Ituano afasta Didi por indisciplina O artilheiro Didi, revelado pelo Sport Recife e que teve rápida passagem pelo Corinthians, foi afastado hoje pelo técnico Ruy Scarpino, por indisciplina. "Não tenho dúvidas sobre as qualidades técnicas do Didi, mas é preciso manter a disciplina. Infelizmente ele passou dos limites e ficou inviável sua permanência no clube", explicou Homero Santarelli, supervisor geral do clube que pretende emprestar o artilheiro. Além disso, o clube, agora, procura outro centroavante. E precisa correr, porque as inscrições se encerram quinta-feira, porque no final de semana começa o segundo turno do Campeonato Paulista da Série A-1, o Paulistão 2002, que nesta temporada não conta com a participação dos grandes clubes de São Paulo. O Ituano espera também confirmar a inscrição do meia-atacante Basílio, ex-Palmeiras, que pode conseguir uma liminar na Justiça do Trabalho ainda nesta quarta-feira. Comandado pelo empresário Oliveira Junior, o Ituano busca o inédito título estadual. O time tem 19 pontos ganhos e ocupa a quarta posição na tabela de classificação.