Ituano agora quer o título da Série C Com a vaga assegurada no Campeonato Brasileiro da Série B de 2004, o Ituano agora se concentra na conquista do título da temporada da Série C. O time do interior paulista, líder do quadrangular final com 10 pontos, só depende de um empate com o Botafogo, domingo, às 16 horas, em João Pessoa-PB. Além do prêmio de R$ 200 mil pelo acesso os jogadores podem ainda ter um Natal mais gordo com bichos oferecidos por Campinense e Santo André, interessados diretos no resultado do virtual campeão. Para o agente de jogadores, Oliveira Júnior, que cuida do futebol de Itu há três anos, "Seu time vai correr independente de qualquer estímulo financeiro". O Campinense, que acredita que o saldo de gols vai decidir a vaga, teria oferecido R$ 2 mil por diferença de gol do Ituano sobre o rival da Paraíba. O Santo André estaria estudando um prêmio de R$ 20 mil para ser dividido entre os jogadores do Ituano em caso de um simples empate. O Ituano garantiu sua vaga quarta-feira, em casa, ao vencer o Campinense, por 1 a 0, no estádio Novelli Júnior. Após o jogo o time desfilou em carro aberto do Corpo de Bombeiros e depois de um jantar oferecido pelo clube aos jogadores e seus familiares no tradicional Bar do Alemão, conhecido restaurante da cidade. O jovem técnico Ruy Scarpino, de 39 anos, está esperançoso em buscar o título. E lembra que pode fechar a temporada ainda com outro triunfo na Copa Estado de São Paulo, em dois jogos finais que fará diante do Santo André, nos dias 10, em Itu, e dia 14, no ABC. O campeão terá a vaga garantida na Copa do Brasil do próximo ano. Em 2003 o Ituano já participou desta competição pela primeira vez na história, mas por ter conquistado o inédito título paulista de 2002.