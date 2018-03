Ituano ainda busca reforços para Série B Depois de apenas empatar em casa com o Brasiliense, por 1 a 1, a diretoria do Ituano corre atrás de reforços para o Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo o supervisor Homero Santarelli, o clube busca pelo menos mais três jogadores: um zagueiro, um lateral-esquerdo e um meia. Na realidade, a diretoria busca ocupar as vagas deixadas por alguns jogadores nesta semana. O atacante Leandro Amaral se transferiu para o futebol chinês, enquanto o lateral-esquerdo Gelson, de 23 anos, foi emprestado para o América Mineiro. Outra baixa é o volante Pierre, que foi operado do púbis e só deve voltar ao time dentro de um mês. Por outro lado, está praticamente definida a volta do centroavante Fernando Gaúcho, que fará os últimos dois jogos pelo Paços Ferreira, de Portugal. E o departamento jurídico do clube continua tentando liberar o lateral Ricardo Lopes junto ao STJD. No ano passado, quando defendia a Portuguesa, ele foi suspenso por três jogos. Já cumpriu dois, portanto, dois terços da pena. A idéia é converter a punição em multa ou ação social. Assim ele ganharia condições de enfrentar o CRB, sábado, em Alagoas, pela segunda rodada.