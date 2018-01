Ituano ainda festeja título inédito O Ituano ainda festeja o inédito título paulista de 2002. Jogadores e familiares dos campeões participaram, nesta segunda-feira à noite, de um churrasco oferecido por uma grande cervejaria da cidade. Cerca de 300 convidados participaram do evento, que praticamente definiu um patrocinador para a camisa do time já dentro do Superpaulistão, a partir de domingo, contra o Corinthians. No meio da alegria geral, o empresário Oliveira Júnior revelou que existem contatos para fechar um acordo com uma empresa da cidade. "Seria o ideal termos um parceiro local. É uma maneira a mais de mostrar a força da cidade", comentou o dirigente empolgado com a conquista. O churrasco foi o último encontro festivo do grupo, que folga nesta terça-feira e reinicia os treinos no dia seguinte. A segunda-feira foi de muito descanso em virtude do desgaste provocado no domingo. Além do cansaço pela viagem de São José do Rio Preto até Itu, os jogadores desfilaram em carro aberto do Corpo de Bombeiros e participaram de um jantar numa churrascaria que se estendeu até a madrugada. A torcida não foi relegada: consumiu cinco mil litros de chope na frente do estádio. O Ituano é o terceiro clube do interior a ser campeão paulista. Antes deles, chegaram ao topo paulista a Internacional de Limeira (1986) e o Bragantino (1990). Esta temporada, porém, a competição não teve a presença dos grandes clubes, que participaram do Torneio Rio-São Paulo e da Copa do Brasil.