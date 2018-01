Ituano ainda não tem treinador A diretoria do Ituano ainda não conseguiu arrumar um substituto para o técnico Leandro Campos, que pediu demissão na véspera do jogo com o São Caetano, quinta-feira, no ABC. Diante das dificuldades, Zé Rubens deve continuar como interino no jogo contra o Palmeiras, domingo, às 18 horas, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). O supervisor Homero Santarelli garante que conversou com "mais de 10 treinadores", mas que ainda "não houve acordo com nenhum deles". Entre os nomes cotados, está Carlos Rabello, que dirige o São Bento na Série A-2 do Paulista. Outros dois nomes já começaram a competição e agora estão parados: Giba, do Atlético Sorocaba, e Zé Teodoro, da Portuguesa de Desportos. Outro que foi cogitado é Agnaldo Liz, que acaba de se desligar do Tubarão, de Santa Catarina. "Nosso objetivo era que o novo técnico já comandasse o treinamento de sábado cedo, um tático seguido de coletivo. Mas parece que isso não será possível", lamentou Santarelli. Ele acha necessário resolver o problema o mais rápido possível para evitar que o time perca muitos pontos. A derrota para o São Caetano, por 2 a 0, deixou o time com 14 pontos, mas caindo da sexta para a oitava posição. Os jogadores se apresentaram nesta sexta-feira à tarde apenas para treinos regenerativos. O apronto está programado para este sábado cedo, com ou sem técnico novo. O lateral-direito Lima será a única baixa, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Em seu lugar deve entrar Bosco. O zagueiro Neguete continua machucado e o meia Joelson ainda recupera sua melhor forma física.