Ituano amplia vantagem no Paulistão O Ituano está a um passo de conquistar o título paulista da temporada 2002. Mesmo jogando no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Ituano venceu o Botafogo, por 2 a 1, nesta quarta-feira à tarde. Faltando duas rodadas para o término do Paulistão, o líder tem 37 pontos, quatro a mais que os vice-líderes, União São João e Santo André. Para se manter favorito, o Ituano mostrou bom futebol e contou com a técnica de Basílio que abriu o placar aos 12 minutos. Saulo empatou aos 34, mas no começo do segundo, aos 12 minutos, Fernando Gaúcho marcou o gol da vitória. O Botafogo, com 24 pontos, é 10º colocado. Em São José do Rio Preto, O Santo André conseguiu sua segunda vitória seguida ao passar pelo América, por 1 a 0, com gol de Gilson Batata. O time do ABC, agora, tem 33 pontos. O América, com 25 pontos, ocupa a nona posição. Em Americana, o Rio Branco se reabilitou ao vencer a Matonense, por 2 a 0, com gols de Alberto e Jéferson. O Rio Branco tem 31 pontos e ainda briga pelas primeiras posições. Já a Matonense ficou em situação complicada, porque tem apenas 14 pontos na última posição. Acontece que a Portuguesa Santista venceu o Mogi Mirim, por 3 a 1, em Santos. A equipe soma 15 pontos e luta para não ser rebaixado direto para a Série A2. O penúltimo colocado ainda terá a chance de se manter na elite numa disputa especial - rebolo - com o vice-campeão da Série A2. Os gols da Santista foram marcados por Zinho, André Dias e Marcelo, enquanto Carlos diminuiu para o Mogi Mirim, que continua com 31 pontos, agora em quinto lugar. O Mogi não perdia há 13 jogos. No clássico regional, em Limeira, Internacional e União Barbarense empataram, por 1 a 1, com Calil abrindo o placar para o time da casa e Fabrício Carvalho igualando para o Barbarense. Os dois times, com 26 pontos, estão livres do rebaixamento e não têm chances de brigar pelo título. Confira os resultados - União São João 2 X 0 Juventus, Botafogo 1 X 2 Ituano, América 0 X 1 Santo André, Internacional 1 X 1 Barbarense, Portuguesa Santista 3 X 1 Mogi Mirim e Rio Branco 2 X 0 Matonense.