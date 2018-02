Ituano antecipa viagem a Curitiba Confiante na classificação para a segunda fase da Copa do Brasil a delegação do Ituano deixou a cidade na manhã desta segunda-feira e à tarde já treinou na capital paranaense. A antecipação da viagem teve como objetivo dar maior tranqüilidad e ao time que enfrenta o Coritiba, quarta-feira, no estádio Couto Pereira, podendo perder até por um gol de diferença, porque venceu o primeiro jogo por 2 a 0. O técnico Ruy Scarpino está bastante confiante, porque terá todo seu elenco à disposição. Ele, porém, ainda não sabe qual formação vai utilizar embora reconheça que a vantagem, de momento, é muito boa. "Mas não podemos apenas nos defender. Vamos tomar cuidados defensivos, mas ir ao ataque, principalmente quando tivermos a posse de bola", analisou o técnico. O mais provável é a formação do quadrado de meio-campo com dois volantes de características defensivas: Everaldo e Pierre. Ao mesmo tempo, teria dois meias habilidosos e criativos: Elson e o experiente Jackson, ex-Palmeiras, Internacional-RS e Cruzeiro. A definição do time, no entanto, só deve sair momentos antes do jogo. O técnico espera usar o mistério para confundir seu adversário. O Ituano priorizou a disputa da Copa do Brasil após ser eliminado no Campeonato Paulista. O time ainda disputa o Torneio da Morte que apontará o rebaixado para a Série A2. Em três jogos o time somou cinco pontos, com dois empates e uma vitória, estando praticamente fora de risco. Seu próximo jogo será contra o Paulista, em Jundiaí, no final de semana.