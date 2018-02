Ituano anuncia chegada de 3 reforços A diretoria do Ituano anunciou na manhã desta quarta-feira a contratação de três reforços para a disputa do Campeonato Paulista de 2005. São eles: o zagueiro Gilmar Lima, o meia Ricardo e o atacante Ludemar. Anteriormente, o time de Itu já havia acertado com o zagueiro Aderaldo. Gilmar Lima, de 25 anos, revelado pelo Rio Branco e com passagens pelo Guarani e Inter-RS, volta ao futebol após cumprir suspensão de 120 dias por uso de cocaína. Na ocasião, ele estava atuando no Criciúma. O atacante Ludemar, também de 25 anos, teve uma passagem apagada pelo Guarani no início da atual temporada, quando retornou do futebol português. Já o meia Ricardo, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, estava no São Raimundo. Todos vão se apresentar no próximo dia 16, junto com o restante do elenco. O Ituano estréia dia 20 de janeiro no Paulistão, contra o São Paulo, no Morumbi.