Ituano anuncia venda de mais de 9 mil ingressos para jogo contra o Palmeiras

A presença da torcida está garantida na partida entre Ituano e Palmeiras, marcada para este domingo, às 19h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). A venda superou a marca de nove mil ingressos na contagem feita no início da noite desta sexta-feira, confirmando a expectativa de que a carga de 15 mil bilhetes seja vendida.

Para atrair, principalmente, a torcida palmeirense, a diretoria do Ituano ampliou o espaço aos visitantes. Além do setor de fundos do gol, ofereceu toda a parte central do campo, em um total de oito mil lugares.

A procura foi grande na cidade e em toda a região. Tendo como atração o campeão brasileiro, o torcedor não reclama dos preços de R$ 120 o setor coberto e R$ 60 o descoberto. Existiam três pontos de venda, mas a partir deste sábado ela vai ocorrer somente nas bilheterias do estádio. A renda deve chegar aos R$ 800 mil.

Os dirigentes do clube de Itu comemoraram também a marca de 100 mil torcedores em confrontos contra o Palmeiras. Antes deste jogo de domingo, os dois rivais se enfrentaram 12 vezes pelo Campeonato Paulista, em um total de público de 94.789 torcedores. A média nos jogos é de 7.899 torcedores, que já será ultrapassada.

Com relação ao time, o técnico Tarcísio Pugliese deve manter a mesma formação que empatou, por 1 a 1, com o Santo André, no ABC paulista, no último domingo. O elenco vai fazer um treino leve neste sábado e depois inicia o regime de concentração.