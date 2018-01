Ituano anuncia zagueiro como 5º reforço O Ituano continua contratando para o Campeonato Paulista. Depois de anunciar o atacante Joélson, do Avaí, agora foi a vez do zagueiro Neguete. Ele chega para substituir Gilmar Lima, ex-Guarani e Rio Branco, que passará por uma cirurgia. Neguete, de 27 anos, disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG. O seu melhor momento com a camisa do Galo foi em 1999, quando sagrou-se vice-campeão brasileiro, perdendo o título para o Corinthians. Na ocasião, o jogador formava dupla de defesa com Cláudio Caçapa, atualmente no Lyon-FRA. Além do clube mineiro, o zagueiro também atuou pelo Botafogo e Sport. Em Minas, Neguete conquistou o título da Copa Conmebol em 1997, além do bicampeonato Mineiro (1999 e 2000). Esta foi a quinta contratação do Ituano, que antes já havia apresentado o volante Márcio José, o zagueiro Aderaldo e os atacantes Joélson e Ludemar. O Ituano estréia no Campeonato Paulista no próximo dia 20, contra o São Paulo, no Morumbi.