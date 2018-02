Ituano aposta em Sorato para vencer o Bragantino Depois de reformular todo o elenco para o Paulistão, o Ituano vai apostar no veterano atacante Sorato, de 37 anos, para vencer o Bragantino nesta quarta-feira, às 20h30, em Itu. O técnico Ademir Fonseca vai adotar o tradicional 4-4-2 e tem como principal arma os gols do atacante, artilheiro da Série C do Brasileirão pelo Bahia, com 16 gols. O time estréia com pensamentos modestos, uma vez que será a primeira vez que os jogadores vão atuar juntos em uma partida oficial. A equipe foi totalmente modificada depois da saída do empresário Oliveira Júnior, que deixou o comando do futebol do clube. Pelo lado do Bragantino, o treinador Marcelo Veiga, ex-jogador do Santos, comandou um treino fechado na estréia no Estadual e manteve suspense na escalação. Embora não tenha dúvidas, o comandante demonstra uma preocupação: o ataque não vem correspondendo nos amistosos e treinamentos. Para o primeiro jogo, Veiga vai manter a aposta na dupla Alex Afonso, ex-Palmeiras, e Éverton. Ficha técnica Ituano x Bragantino Ituano - Márcio; Jackson, Paulo César, João Paulo e Márcio Goiano; Daniel, Flávio, Reginaldo e Éder; Sorato e Everaldo. Técnico: Ademir Fonseca. Bragantino - Felipe; Julio César, Cris, Luis Henrique e Tiago Vieira; Nilton, Moradei, Somália e Adriano; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Flávio Rodrigues Guerra. Horário - 20h30. Local - Estádio Dr. Novelli Junior, em Itu (SP).