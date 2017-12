Ituano arranca empate em Santo André Um empate muito justo. Tanto Santo André como Ituano não podem reclamar do empate por 1 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC. O empate deixou o Santo André na quarta colocação do Grupo 3, com 11 pontos. O Ituano tem apenas um ponto a menos, dez, mas ocupa apenas a sexta posição na tabela. Os dois times, portanto, ainda brigam por uma vaga na segunda fase do Campeonato Paulista. Santo André e Ituano reeditaram os duelos da Série C do Brasileiro e também a final da Copa Estado de São Paulo do ano passado. Os gols saíram no primeiro tempo. Depois de começar melhor mesmo jogando fora de casa, o Ituano abriu o placar aos 25 minutos com Jabá, com um chute rasteiro. O empate saiu dois minutos depois, quando Fumagalli desviou de cabeça o cruzamento do lado esquerdo do ataque. No segundo tempo, o Santo André ainda tentou tomar a iniciativa, mas pouco conseguiu diante do forte bloqueio defensivo do Ituano. A torcida não gostou do que viu, mas o empate caiu bem para as duas equipes. O Santo André volta a campo domingo, diante do Marília, fora de casa. O Ituano recebe o São Caetano, em Itu, no sábado à tarde.