Ituano assume liderança da Série A-2 O Ituano assumiu a liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 ao empatar com o Juventus, em 0 a 0, nesta quarta-feira, e levar o único ponto da partida na cobrança de penalidades máximas. O time chegou aos 25 pontos, mesmo número do Etti Jundiaí, que completa a rodada nesta quinta-feira. O jogo em Itu, como esperado, foi bastante equilibrado. O empate acabou sendo justo e o time da casa somou um ponto na cobrança de penalidades máximas, ganhando por 3 a 1. O lanterna São José conseguiu empatar com a Paraguaçuense, em 1 a 1, mas ainda não conseguiu deixar a lanterna, com 11 pontos. Paulo Sérgio marcou para o time da casa, que sofreu o empate com Odemilson. A Paraguaçuense tem 15 pontos na incômoda 13ª posição. Em Franca, a Francana deu mostras de que pode escapar do rebaixamento, vencendo o Araçatuba, por 2 a 1. Os gols da Francana, com 18 pontos, foram marcados por Wagner e Geia, enquanto Luis Pará diminuiu para o AEA, com 19 pontos, em oitavo lugar. Em Bragança, o Bragantino voltou a decepcionar sua torcida ao empatar com o Comercial, em 1 a 1, perdendo o ponto extra nos pênaltis, por 3 a 2. Cléber marcou para o Braga e Lelo anotou para o time de Ribeirão Preto. O Braga, com 16 pontos, está em 12º lugar, enquanto o Comercial soma 15 pontos, na antepenúltima posição. O Sãocarlense, agora sem o técnico Walter Gama, venceu o Mirassol, por 2 a 0, com gols de Eliseu e Dé. O Sãocarlense tem 19 pontos, contra 13 pontos do Mirassol, vice-lanterna e ameaçado pelo rebaixamento. A rodada será completada nesta quinta-feira, com dois jogos: Rio Preto X Etti Jundiaí e Nacional X Santo André. A rodada - Ituano (3) 0 x 0 (1) Juventus, Olímpia 0 X 1 América, Francana 2 x 1 Araçatuba, Paraguaçuense (3) 1 X (4)1 São José, Sãocarlense 2 X 0 Mirassol e Bragantino (2)1 X 1 (3) Comercial. Classificação: 1º)Etti e Jundiaí - 25 3º) Juventus - 23 4º) Olímpia - 22 5º) América - 22 6º) Santo André - 21 7º) Araçatuba e Sãocarlense - 19 9º)Nacional, Rio Preto e Francana - 18 12º)Bragantino - 16 13º) Paraguaçuense e Comercial - 15 15º) Mirassol - 13 16º) São José - 11.