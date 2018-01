Ituano atrapalha planos do Rio Branco Mesmo fora da briga pelo bicampeonato estadual, o Ituano não perdoou o Rio Branco e venceu por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio Novelli Junior, em Itu. A vitória deixou o atual campeão paulista com seis pontos no Grupo 1, complicando a situação do Rio Branco, que perdeu sua invencibilidade e continua com oito pontos, em quarto lugar. O time de Americana agora não depende mais de suas próprias forças para obter a classificação. O primeiro tempo começou num ritmo alucinante. Mesmo debaixo de muito calor os dois times correram acima do normal, tanto que todos os cinco gols do jogo saíram nos primeiros 45 minutos. Espínola abriu o placar para o Rio Branco após cruzamento do lateral-esquerdo Bill, aos nove minutos. Mas Elson empatou, aos 12 minutos, num gol olímpico. O estreante Jackson, após rebote, deixou sua marca aos 14 minutos e colocou o Ituano na frente. O Rio Branco empatou após bela troca de passes dos atacantes, com a bola sobrando para o lateral Germano que bateu forte, aos 17 minutos. O incansável Ituano não descansou até desempatar aos 28 minutos, em outra jogada dentro da pequena área. O segundo tempo, como era esperado, foi disputado num ritmo mais lento devido ao esforço da etapa inicial. O Ituano preferiu reforçar a marcação e garantir a sua segunda vitória no Paulista. O resultado foi absolutamente justo. Ficha Técnica: Ituano: André Luis; Lima (Bruno), Erivelton, Eduardo e Lúcio; Careca, Elson, Jackson e Evandro; Caio (Juliano) e Fernando Gaúcho (Marcelo Paulista). Técnico: Ruy Scarpino. Rio Branco: Gustavo; Germano (Gilmar Lima), Ilton, Thiago e Bill; Damon (Emerson), Rafael e Igor; Espíndola, Macedo e Ademir (Marcelo Carioca). Técnico: Ademir Fonseca. Gols: Espíndola aos 9, Elson 12, Jackson 14, Germano 17 e Caio aos 28 minutos do primeiro tempo. Árbitro: Marcelo Rogério. Cartão amarelo: Eduardo, Elson, Germano, Gilmar Lima, Rafael e Igor. Cartão vermelho: Emerson. Local: Estádio Novelli Júnior.