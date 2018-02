Ituano avança sem entrar em campo O Ituano passou à segunda fase da Copa do Brasil sem ter a necessidade de jogar. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) eliminou o seu adversário, o Atlético Ibirama, de Santa Catarina, da competição. O jogo de volta aconteceria nesta quarta-feira à noite, no estádio Novelli Júnior, em Itu. O time paulista, agora, espera o vencedor do confronto entre Fortaleza e Coruripe-AL. A decisão foi tomada na terça-feira à noite no Rio de Janeiro, mas comunicada somente após o almoço desta quarta-feira ao Ituano. "Recebemos um comunicado do departamento técnico da CBF cancelando o jogo", confirmou o supervisor Homero Santarelli. O time catarinense escalou o meia Fabrício de forma irregular na partida de ida desta primeira fase, em Ibirama (SC), que terminou zero a zero. O jogador tinha uma suspensão a cumprir. Em decisão da 2ª Comissão Disciplinar do STJD, no processo 009/05, o jogo foi cancelado e o Atlético, por conseqüência, eliminado da disputa. Além disso, recebeu uma multa no valor R$ 5 mil pela infração. Mas o prejuízo não parou por aí. O time gastou ainda com viagem e estadia na cidade de Campinas, aproximadamente 65 quilômetros distante da cidade de Itu. O advogado do time de Santa Catarina, Gabriel Capistrano, tentou ainda sem sucesso um recurso para evitar a punição.