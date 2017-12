Ituano bate União Barbarense no final Com um gol de Fernando Gaúcho, aos 46 minutos do segundo tempo, o Ituano venceu o União Barbarense, por 2 a 1, neste sábado á tarde, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, em Santa Bárbara d´Oeste. Com mais este tropeço, o time da casa permaneceu na 20.ª colocação, com 17 pontos, e se aproximou ainda mais da Série C. O Ituano subiu para 13.ª posição, com 21 pontos, na estréia do técnico Leandro Campos, que substituiu Carlos Rabello após duas derrotas consecutivas. "Jogamos bem e merecemos vencer", resumiu o técnico estreante. Mais feliz ainda estava Fernando Gaúcho, herói da tarde: "Acho que podemos ainda brigar por uma vaga na segunda fase.? Já o Barbarense não vence há quatro roda das. "Precisamos reverter este momento", disse o técnico José Carlos Serrão, agora com o cargo ameaçado. No últimos minutos aconteceram os lances mais emocionantes, Wálter foi derrubado dentro da área, mas o árbitro não marcou o pênalti. O Ituano desceu no contra-ataque e Fernando Gaúcho marcou o gol da vitória do Ituano. Revoltados com a situação, os jogadores e o técnico do Barbarense partiram para cima do árbitro.