Ituano busca dois meias para Série B Em oitavo lugar na tabela de classificação, com oito pontos, e vislumbrando a chance de passar à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do Ituano está atrás de, pelo menos, dois reforços. Para atender pedido do técnico Leandro Campos, o empresário Oliveira Júnior está à caça de dois meias. "O difícil não é ir atrás, mas é contratar. Faltam jogadores de qualidade e mesmo alguns menos cotados estão com o valor lá em cima para nossa realidade" lamentou o dirigente. Ele, porém, não revela os nomes que está tentando, alegando que pode atrapalhar as negociações. Independente disso, o técnico Leandro Campos trabalhou em dois períodos nesta terça-feira. À tarde, no Centro de Treinamentos, comandou treinos técnicos, priorizando os cruzamentos e as finalizações. Ele já adiantou que não pretende mudar a escalação para o jogo contra o Joinville, sábado, em Santa Catarina. O time começará jogando da mesma forma que venceu o Remo, por 5 a 2, de virada na última rodada.