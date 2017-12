Ituano busca primeira vitória na Série B O Ituano joga nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, contra o Caxias (RS), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time ainda não venceu na competição e o técnico Leandro fará apenas uma alteração na defesa. O Ituano conseguiu dois empates até agora: em casa, contra o Brasiliense, e fora, quando enfrentou o CRB-AL. Por isso, somou 2 pontos e ocupa a 16ª colocação na Série B. O lateral-direito Ricardo Lopes, que cumpriu suspensão nas duas primeiras partidas, por ter sido expulso em um jogo da Portuguesa no campeonato de 2003, entra no time titular. Ele ocupará a vaga de Daniel. "Tenho mantido a mesma base, porque acho importante o time ganhar entrosamento e força de conjunto", explicou o técnico Leandro Campos.