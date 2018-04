Ituano busca quarto lugar na Série B Classificado para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano faz planos para terminar a etapa de classificação em quarto lugar. Para isso, precisa vencer o Avaí, sábado, no estádio Novelli Junior, em Itu. O técnico Leandro Campos, porém, ainda tem várias dúvidas para definir o time. O Ituano soma 36 pontos, em quarto lugar, um a mais do que o Avaí. Se vencer, o time paulista atinge os 39 pontos e não pode mais ser ultrapassado pelo adversário. Mas a preocupação de Leandro Campos é com a formação do time. Ele não poderá contar com o volante Pierre, suspenso com três cartões amarelos. Seu provável substituto é Juliano, que cumpriu suspensão no empate de 2 a 2 com a Portuguesa, no Canindé. Ainda no meio-de-campo existe a dúvida entre Ricardo Araújo e Goiano, que serão testados no treino coletivo desta quinta-feira. Outra experiência será feita na defesa, entre Erivélton e Diguinho.