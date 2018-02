Ituano busca reabilitação na Série B O Ituano recebe o Remo-PA, nesta terça-feira às 20h30, no Estádio Novelli Júnior na abertura da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time tenta a reabilitação na competição, pois na última rodada, na sexta-feira, jogando na Ilha do Retiro, foi derrotado pelo Sport por 1 a 0, em Recife. O Ituano ocupa a 15ª posição na classificação com 9 pontos. O Remo tem 11 pontos e é o oitavo colocado. Para encarar o invicto time paraense, o técnico Leandro Campos contará com o retorno do volante Wilson Mathias, que volta de suspensão. Outro que deve retornar ao time é o meia Tita, que deverá ser o responsável pelas armações das jogadas ao lado de Jack son, no meio-campo. No ataque, a esperança de gols fica mais uma vez por conta da dupla Jabá e Fernando Gaúcho. Esse será o segundo jogo de Fernando Gaúcho no Novelli Junior, nesta temporada. Na primeira partida diante do torcedor do Ituano, o jogador deixou a sua marca, garantindo a vitória diante do Fortaleza, por 2 a 1. Ele promete não decepcionar. "Claro que será uma partida difícil, mas o grupo está ciente da importância de somar pontos em casa. Vou fazer de tudo para balançar as redes", promete.