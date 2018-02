Ituano busca recuperação contra Bahia Ainda em busca de regularidade no Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano recebe o Bahia, nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Na última rodada, o time paulista foi derrotado pelo Joinville, buscando portanto a reabilitação. O tropeço custou uma vaga entre os oito primeiros colocados, porque o time continua com 12 pontos, mas em 11º lugar. A esperança do técnico Leandro Campos é que o time repita a excelente atuação da última vez que jogou em casa, quando venceu o Remo, de virada, por 5 a 2, com três gols do atacante Jabá. Apenas um problema atrapalha o técnico na escalação do time titular. O volante Pierre, base do meio-de-campo, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Joinville-SC, e é desfalque. Mesmo após o último treinamento realizado na semana, o treinador não revelou quem ocupará a vaga do volante. As duas opções são Goiano e Ricardo Araújo. O primeiro foi titular em três oportunidades na competição, enquanto Ricardo Araújo começou jogando nas seis primeiras partidas. Mas esta não deve ser a única mudança no time. O meia Juliano, que chegou do futebol polonês há cerca de uma semana, vem treinando bem e pode ganhar a vaga de Alexandre Salles. Esta já era a vontade do treinador para o jogo em Joinville, mas o meia teve que cumprir uma suspensão referente a uma expulsão em 2002, quando jogou a Série B pelo Caxias-RS.