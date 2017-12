Ituano busca recuperação na Série B Com chances remotas de classificação, o Ituano corre atrás de recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B contra o CRB, nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Sem muita esperança, os dois times lutam pela classificação para a segunda fase, mas precisam da vitória para continuar sonhando. O Ituano é o 12.º colocado com 24 pontos, enquanto o CRB tem uma posição e um ponto a mais. O técnico Leandro Campos tem problemas para escalar o time. O Ituano terá três desfalques: O zagueiro Neguete, o volante Dudu e o meia Pierre, estão todos suspensos com três cartões amarelos. Os substitutos não foram confirmados. Já o CRB estréia o técnico Flávio Barros, campeão estadual com o ASA, de Arapiraca, que foi contratado na semana passada para substituir Luís Carlos Cruz. O novo treinador promete algumas mudanças. A principal delas é no esquema tático: sai o 3-5-2 e entra o tradicional 4-4-2.