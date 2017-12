Ituano busca vitória fora pela Série B Buscando sua primeira vitória fora de casa dentro do Campeonato Brasileiro da série B, o Ituano pega a Anapolina-GO, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis. O time paulista terá praticamente a mesma formação que terminou o jogo na vitória por 1 a 0 sobre o Caxias-RS, na última rodada. O único problema será o meia Christian, que sofre com dores no joelho direito e nem viajou para Anápolis. Com o desfalque, Goiano ganhou mais uma chance no time titular. Na vaga que sobrou no banco de reservas, Leandro Campos levou o jovem e rápido atacante Gílson, apostando nos contra-ataques. O fato de enfrentar o último colocado na tabela de classificação não deixa o time paulista mais tranqüilo. O técnico Leandro Campos assistiu à partida entre Joinville-SC e Anapolina-GO, vencida pelos catarinenses por 1 a 0, e concluiu que o resultado não refletiu o futebol apresentado pelos times. "Para vencê-los teremos que ser atenciosos na marcação e sair para o jogo com mais rapidez do que temos feito. Eles vão jogar em casa e vão tentar nos pressionar. Assisti ao jogo deles e não acho que mereçam estar na lanterna", explicou o treinador. O Ituano é o nono colocado na tabela de classificação do Brasileiro, com cinco pontos ganhos. O time ainda não perdeu na competição.