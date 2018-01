Ituano campeão da Copa Mauro Ramos Mesmo perdendo para o Santo André, por 2 a 1, de virada, o Ituano conquistou o título da Copa Mauro Ramos de Oliveira, neste domingo cedo, no estádio municipal de Mauá. Este é o segundo título da temporada do Ituano, atual campeão paulista e vice-campeão do Supercampeonato Paulista. Na verdade, o Ituano entrou em campo com o título nas mãos porque tinha vencido o primeiro confronto, em seu estádio, por 5 a 0. Podia, portanto, perder por até quatro gols de diferença. E saiu logo na frente aos 38 segundos, num lance curioso. O zagueiro Carlinhos tentou estourar a bola que bateu no pé de Fernando Gaúcho, ganhou efeito e encobriu o veterano goleiro Wagner, ex-Botafogo-RJ. Mas o valente Santo André não entregou os pontos e buscou o empate. Ele aconteceu aos 45 minutos, num pênalti cobrado por Rafael. A virada também aconteceu em outro pênalti, desta vez cobrado por Wesley Brasília, aos 25 minutos do segundo tempo. "Esta vitória era um questão de honra", desabafou o técnico Vágner Benazzi, lamentando o tropeço no primeiro jogo quando o time perdeu a vantagem de ter realizado a melhor campanha na competição. A Copa Mauro Ramos de Oliveira homenageou o ex-zagueiro da seleção brasileira que morreu em agosto. A competição é a última, entre clubes profissionais, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta temporada.