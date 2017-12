Ituano, Ceará e Avaí garantem vagas e Grêmio é eliminado na Copa São Paulo

O segundo duelo da quarta fase que já está confirmado será entre Avaí e Ituano. Este último, inclusive, proporcionou a maior surpresa da rodada da tarde, depois de superar o Grêmio por 3 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Com a eliminação, os gaúchos seguem sem conquistar um título da Copa São Paulo.

O Avaí, por outro lado, conseguiu a vaga apenas nos pênaltis. O time catarinense bateu o Primavera por 4 a 2 nas penalidades, após um empate sem gols no tempo normal, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP).

Após eliminar o Santos na segunda fase, o Ceará sofreu, mas também avançou com uma vitória sobre o Joinville por 3 a 2, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Com a vaga garantida, o time cearense aguarda o adversário, que sairá do embate entre Cruzeiro e Marília, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira, às 19 horas, em Marília (SP).