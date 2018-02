Ituano com 2 problemas em Joinville Uma lesão de última hora e questões burocráticas atrapalharam a escalação do Ituano para a partida deste sábado, contra o Joinville, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Leandro Campos, que estava com o time montado , agora tem duas dúvidas. A primeira delas é em relação ao meia Juliano, que chegou recentemente do futebol polonês. Se a diretoria conseguir regularizar sua documentação junto à CBF ele será o titular. Caso contrário, Alexandre Sales será o encarregado da armação das jogadas. A segunda dúvida envolve o lateral-direito Ricardo Lopes. Ele se lesionou nos treinamentos e não participou dos dois últimos trabalhos. Mesmo com a possibilidade remota de poder aproveitar o jogador, o treinador o levou com o grupo para Santa Catarina. Se sua ausência for confirmada, o time pode jogar no esquema com três zagueiros, já que Daniel Marques seria seu substituto. A única certeza do treinador será o aproveitamento da dupla de ataque Jabá e Fernando Gaúcho. O primeiro marcou três gols na vitória sobre o Remo-PA por 5 a 2. "Sempre soube da importância deles para o time. Os gols são apenas conseqüência do bom trabalho e da qualidade técnica deles", decretou o treinador.