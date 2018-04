Ituano com time misto em Fortaleza Com vaga assegurada na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano vai jogar com um time misto contra o Fortaleza, sábado, na última rodada da primeira fase, na capital cearense. A medida, em princípio, é forçada pelo excesso de cartões amarelos recebidos no último jogo, quando o Ituano atropelou o Avaí, por 5 a 0, em Itu. O departamento técnico da CBF já confirmou para o técnico Leandro Campos que seis jogadores estão suspensos com três cartões amarelos: o goleiro André Luís, o zagueiro Erivélton, o lateral Lima, os meias Juliano e Jackson, além do atacante Fernando Gaúcho. Sem lamentar, o técnico quer tirar proveito da situação: "Temos usado todo o elenco não só na Série B como na Copa FPF, então todos estão num ritmo quase igual. Quem jogar lá no Ceará vai estar apto também a entrar no time quando precisarmos. Isso será importante a partir da segunda fase". A comissão técnica programou um treino coletivo para quarta-feira à tarde e outro treino tático na quinta à tarde. Na sexta-feira cedo haverá o recreativo e depois a viagem para Fortaleza.