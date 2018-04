Ituano como franco-atirador em Manaus Com o planejamento de conseguir os cinco pontos que restam para consolidar a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B em casa, o Ituano vai como franco-atirador ao Estádio Vivaldão, em Manaus, para enfrentar o São Raimundo, a partir das 17 horas. O técnico Leandro Campos não considera o empate um mau resultado. O time paulista chega para esta 19ª rodada com 31 pontos, na quinta colocação. Segundo cálculos baseados no campeonato do ano passado, 36 pontos são necessários para se classificar. O São Raimundo é o 15º colocado, com 21 pontos, e ainda luta contra o rebaixamento. Para a partida, o técnico Leandro Campos só tem um problema em relação aos titulares que empataram por 1 a 1 com o Marília. O lateral-direito Ricardo Lopes recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Por este motivo e por se tratar de um jogo fora de casa, o treinador optou por colocar o time com três zagueiros. O volante Wilson Mathias deve ser improvisado na ala direita. Entram no time o zagueiro André Leoni e o lateral Lima, que retornam de suspensão, além dos atacantes Beto e Fernando Gaúcho, que ficam com as vagas de Jales e Rômulo. O maia Juliano, que se recuperou de contusão, também volta no lugar de Alexandre Salle s no meio de campo.