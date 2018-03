Ituano confia nos gols de Leandro Amaral Campeão da Série C do Brasileiro em 2003, o Ituano tem uma aspiração mais modesta na Série B deste ano: chegar entre os oito classificados para a segunda fase. Para alcançar seus objetivos, o primeiro passo é contra o Brasiliense, apontado como um dos favorito ao título, na estréia que acontece neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, às 16 horas. Conseguir o acesso à principal divisão do futebol brasileiro também está nos planos. Mas o clube de Itu prefere trabalhar por etapas. "E a primeira delas é garantir a classificação entre os oito times que participarão da segunda fase da Série B", explicou o técnico Leandro Campos. "Sabemos da dificuldade que é disputar essa divisão e por isso mesmo fizemos um planejamento. Se conseguirmos cumprir as etapas, poderemos pensar no acesso a partir da segunda fase. Temos que trabalhar." O principal destaque do time é um atacante que já passou por Portuguesa, São Paulo, Palmeiras e Corinthians: Leandro Amaral. Aos 27 anos, ele vai comandar o ataque do Ituano até que seja confirmada sua transferência para o futebol chinês, já praticamente acertada. O técnico não teve dúvidas em colocá-lo como titular. "O Leandro é um goleador nato, que está em boa forma. Não podia deixá-lo fora deste jogo. Ele tem experiência e pode colaborar com o time", revelou Leandro Campos. "Atacante vive de gols. Então estou querendo mostrar para mim mesmo que posso ajudar o Ituano", afirmou Leandro Amaral. O técnico Leandro Campos optou por escalar Jabá ao lado de Leandro Amaral. O lateral-direito Lima vai ser improvisado na esquerda e o volante Pierre, recuperado de uma lesão no púbis, estará de volta ao meio-campo.