Ituano confiante na Copa do Brasil Campeão paulista do ano passado e fora da briga pelo bicampeonato nesta temporada, o Ituano faz sua estréia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, contra o Coritiba, às 20h30, no estádio "Novelli Junior", em Itu. O jogo de volta acontecerá dia 12 de março, na capital paranaense. A própria eliminação antecipada no Campeonato Paulista deixa o time concentrado na nova competição, na qual participa pela primeira vez. Esta prioridade é evidente nas palavras do empresário Oliveira Júnior, responsável pelo clube: "Temos um elenco de primeira qualidade e podemos brigar pelo título em qualquer competição que participarmos", assegura. O técnico Ruy Scarpino diz estar otimista em razão da evolução apresentada pela equipe nos dois últimos jogos, quando assumiu o comando do time no lugar de João Francisco. "Tivemos uma grande apresentação contra o Palmeiras (2 a 1), mas perdemos. Depois vencemos bem o Rio Branco (3 a 2)", lembra o técnico. Apesar da última vitória, o time deverá sofrer várias mudanças. Os volantes Everaldo e Pierre, que estavam suspensos, têm retorno garantido, respectivamente, nos lugares de Careca e Caio. Na lateral direita, Bruno ganhou a vaga de Lima, enquanto no ataque existe a dúvida sobre o aproveitamento de Evandro, que sofreu uma pancada no joelho direito. Se ele for vetado, Caio formará o ataque ao lado de Fernando Gaúcho.