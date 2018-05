Ituano consegue carga extra de ingressos para a decisão contra o Santos

ITU - A torcida do Ituano promete "invadir" o Pacaembu na partida contra o Santos, domingo, pela decisão do Campeonato Paulista. A confiança é tão grande, que na quarta-feira todos os ingressos destinados ao time de Itu já tinham sido vendidos e foi necessário pedir uma carga extra para a partida.

Todos os dois mil ingressos para a torcida do Ituano foram vendidos. Por isso, o gestor do clube, Juninho Paulista, entrou em contato com a Federação Paulista e pediu mais ingressos para sua torcida. A FPF liberou mais 300, que serão comercializados a partir desta quinta-feira, na bilheteria do Novelli Júnior.

Os torcedores que comprarem os ingressos terão direito a transporte gratuito até o Pacaembu. O Ituano fez uma parceria com uma empresa que vai liberar sete ônibus para os torcedores irem ao estádio. Quando é feita a compra, é necessário avisar que vai utilizar o transporte.

Os preços são os mesmos do primeiro jogo. A inteira custa R$ 40,00 e a meia sai por R$ 20. A Prefeitura ainda vai disponibilizar um telão que será instalado na frente da praça onde fica o estádio Novelli Júnior.