Ituano contrata 3 reforços para Série B O Ituano contratou três reforços para a seqüência da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Fernando Gaúcho, que estava no Paços de Ferreira, de Portugal e disputou no ano passado a Série C do Brasileiro pelo Ituano, já está à disposição do técnico Leandro Campos. O jogador, inclusive, poderá estrear contra o Londrina-PR, pela quinta rodada da competição. O meia-atacante Jackson, que veio do Ipatinga-MG, e o lateral- esquerdo Éderson, que estava no Americano-RJ, também se apresentaram no estádio Novelli Júnior. De acordo com a diretoria do clube, mais dois atletas, um zagueiro e um meia, ainda serão contratados. O Ituano está na 12ª posição da Série B, com cinco pontos ganhos. O próximo adversário será o Londrina-PR, fora de casa, no próximo dia 22.