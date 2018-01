Ituano contrata meia Evandro O Ituano anunciou na manhã desta terça-feira a contratação do meia Evandro, que disputou o último Campeonato brasileiro da Série C pelo Brasiliense. Ele chega para reforçar o time que, na segunda-feira trocou de técnico: João Francisco foi demitido e Ruy Scarpino assumiu o cargo. O atual campeão paulista não realiza boa campanha no Campeonato Paulista. Em três jogos disputados, venceu um e perdeu os dois últimos, somando apenas três pontos até agora. Evandro começou a carreira no Vasco da Gama, em 1988, de lá passou pelo Gama-DF e Pires do Rio-GO, mas só foi ganhar destaque nacional no Goiás, em 1993, quando a equipe chegou às semifinais do Brasileiro. Depois ele passou por Flamengo e Portuguesa, até chegar ao Brasiliense. Ele era pretendido também pelo União Barbarense. Evandro tem 32 anos e mede apenas 1,62m. Por sei baixinho ganhou o apelido de "Chaveirinho". Esta contratação supre também o problema da suspensão do meia Jackson, contratado como o maior reforço do time para o Estadual. Jackson foi suspenso pela CBF e não vai poder participar do campeonato. O clube tenta um recurso para suspender ou diminuir a sua pena.