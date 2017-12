Ituano contrata o veterano Silas O meia Silas, de 35 anos, é o novo reforço do Ituano para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. A contratação foi confirmada pela diretoria do clube na tarde desta sexta-feira, quando o jogador foi apresentado aos novos companheiros. A estréia pode acontecer já neste domingo, quando seu novo time enfrenta o Mirassol fora de casa. A negociação tinha começado há 15 dias e Silas deve receber em torno de R$ 20 mil para disputar os cinco jogos que restam para o final da competição. Além do interesse do Ituano, o jogador havia sido procurado pelo Guarani. Silas já passou por diversos clubes ao longo de sua carreira. Após um começo brilhante no São Paulo, onde fez parte da geração chamada de "Menudos do Morumbi", e de ter sido campeão paulista em 85, o jogador foi vendido para o Sporting, de Portugal. De lá passou por Cesena e Sampdoria, ambos da Itália, além de atuar no futebol argentino. No ano passado, defendeu o Atlético Paranaense na Copa João Havelange. No Campeonato Paulista deste ano, Silas atuou pelo Rio Branco, de Americana, onde foi um dos destaques do time que terminou o campeonato na quinta colocação. Sua inscrição pelo Ituano só foi possível porque o clube ainda tinha direito a inscrever um jogador. O time de Itu briga pelo acesso à elite paulista com Etti Jundiaí, Santo André e Juventus.